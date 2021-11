Gianmarco Onestini se moja como nunca antes: "No me gusta cómo Cristina trata a mi hermano"

Cristina le echa en cara a Luca que solo pasa las noches abrazado a ella cuando se acerca su posible expulsión: "Los martes y miércoles, como ve que me puedo ir, se acerca a mí pero el resto de las noches pone una barrera entre nosotros , y eso me hace mucho daño".

Luca, en total desacuerdo con su compañera, le explica que eso para nada es así: "Existen los muros físicos y los muros sentimentales y tú has puesto uno de estos conmigo, no tienes razón en lo que estás diciendo".

Gianmarco, que no perdía detalle de las imágenes desde el plató de 'Sábado deluxe', se mostraba más sincero que nunca sobre la relación de su hermano mayor y la periodista deportiva: "Si te soy sincero Cristina a veces no me gusta para mi hermano porque no le trata bien, el otro día él estuvo dos horas y media esperando tras la puerta a que ella dejara de llorar y cuando Cristina salió no lo trató bien, es una chica con un carácter muy fuerte".