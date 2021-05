Anabel Pantoja, que se encontraba en plató en su papel de defensora de su novio Omar, no podía reprimir su opinión y hasta en Honduras se escuchaba el "envidiosa" que la sobrina de la cantante le lanzaba a Sylvia.

Silvia Pantoja se percataba del comentario y no tardaba ni un segundo en comentar la jugada con sus compañeros en su regreso a la playa: "Ella siempre tiene que dar la nota , el comentario de ella ha sido desafortunadísimo, cada uno se retrata como es ".

Anabel desde plató ha escuchado las palabras de la prima de su tía y, con una sonrisa de indiferencia, ha dejado claro que no quiere conflictos con Sylvia: "No tengo nada en contra de ti, te dije lo de envidiosa porque no hacía falta que en ese momento recalcases el papel que hizo mi tía en vez de reconocer que fuiste muy apática con la prueba".