Tremendo es el torbellino emocional y mediático por el que está pasando Isabel Pantoja desde que su hijo Kiko Rivera pusiera en duda sus tejemanejes a la hora de repartir la herencia de Paquirri. Hay quien dice que está desolada y que no levanta cabeza pero ¿es eso cierto? Antono Rossi tiene la respuesta.

El colaborador dice que Isabel no está para nada desconectada, que lo ve todo y que responde a los mensajes del teléfono cuando quiere y a quien quiere: “Está guerrera, va a responder pero no sé cómo ni cuándo. Ella se va a victimizar y va a salir airosa de esto victimizándose, está buscando la forma”, considera Rossi. Cuenta, además, que “de su hijo no cuenta nada bueno y le va a responder duramente”.