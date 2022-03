La tensa y surrealista llamada en directo de Eva Zaldívar, ex de Navarro: "¿Cuánto te ha pagado Pepe para que entres?"

Ivonne Reyes se ha mostrado muy combativa en su visita al 'Deluxe' y ha pretendido contestar a una por una las afirmaciones que hizo el presentador en nuestro programa el pasado 27 de noviembre de 2021. Según Ivonne, Pepe Navarro no dijo ni una sola verdad y está dispuesta a demostrarlo.

"Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, ella lo tiene meridianamente claro pero no lo quiere decir, yo lo sé porque tonta no soy, Ivonne sabe perfectamente de quién es su hijo".