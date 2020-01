Jimmy Giménez-Arnau, a Yurena: "No sé qué te han dado para la depresión pero te has puesto buenísima"

Dos meses después de la muerte de su madre, Yurena visita 'Sábado Deluxe' para hablar de cómo está llevando el duelo. Jimmy Giménez- Arnau no ha podido evitar decirle a la cantante lo guapa que estaba. "No sé qué te han dado para la depresión pero te has puesto buenísima. Cuando me has abrazado he pensado: 'Qué pedazo de tía'", ha confesado el tertulianos. El resto de colaboradores han reconocido también el buen aspecto que tenía la intérprete de 'No cambie'. "La verdad es que soy muy coqueta y me gusta mucho cuidarme", ha respondido ella. "Más que coqueta, eres sexy", ha asegurado Giménez- Arnau.