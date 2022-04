“A las 9 de la mañana voy a la ducha y por poco me quedo en la ducha, con el ahogamiento ya no podía. Llamé al SAMUR, pero los dos días primeros de Urgencias es cuando se veía todo lo negro”, nos cuenta. “Menos lombrices, tengo de todo”, añade con su particular sentido del humor. Este problema pulmonar lo ha tenido intubado durante varios días.