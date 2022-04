Raúl desvela el problema de salud que le alejó de la música y hace balance de su carrera musical

El problema de salud que alejó a Raúl de los escenarios.

Raúl, estrella musical de los 2000, hace balance de su carrera.

Hace 22 años, Raúl arrasó en el mundo de la música con su canción ‘Sueño su boca’, tema que lo catapultó a lo más alto de la fama. Pero el cantante asegura que casi pierde el control de su vida y nos lo cuenta en una entrevista exclusiva. Desde el año 200 hasta mediados de 2005, Raúl llevó un ritmo frenético, enlazando un éxito musical tras otro, publicando un disco por año, pero ¿por qué cayó su popularidad?

Raúl sigue vinculado a la música y lo compagina con sus dotes culinarias y su amor por la naturaleza. ¿Se siente valorado Raúl? ¿Cómo lleva no ser un número 1? “Sigo sacando singles y haciendo conciertos, aunque ya no se esté ‘en el candelabro’. Cuando no estás en la cresta de la ola, lo echas de menos, pero te das cuenta de que no hace falta estar en la cumbre para disfrutar de la música”.

El parón musical de Raúl

A día de hoy, Raúl se encuentra activo musicalmente hablando, pero sí que es cierto que el artista hizo un parón en su trayectoria profesional en los años 2002 y 2003 por motivos de salud: “Llevaba dos años y medios sin parar, fueron años de mucho trabajo, muchos viajes, apenas veía a la familia y amigos. Necesité mirar hacia atrás y ver lo que había pasado. No te das cuenta de lo que significaba ser número 1 y me pregunté ‘vale, he conseguido todo esto, pero ¿a qué precio?” Raúl no pidió ayuda especializada, solo necesitaba relacionarse con familiares y amigos de toda la vida.

¿Se considera Raúl un juguete roto?

“El concepto de juguete roto es alguien a quien utilizan y se deshecha y ya no puede volver a dedicarse a ello”, considera Raúl cuando le hacen esta pregunta. Él cree que quizás la industria musical se interesó menos en él pasados los años, pero estuvo luchando por mantenerse: “Al final disfrutas de la profesión, que eso me faltaba”. Pero no, no se considera un juguete roto.

Raúl confiesa que él siente que se ha sentido libre, ha negociado sus contratos con distintas discográficas y nunca ha rivalizado con David Civera: “Nunca me sentí desplazado, pero sí no la suficientemente valorado como para que empujaran mi trayectoria. Tenía nuevo single, nuevo disco y no tuve el empuje”.

Raúl y el amor