Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez y Lydia Lozano han sido los primeros en leer los mensajes mientras Mónica Hoyos confesaba “no me gusta , está fuera de lugar, no tiene que mandar ese tipo de mensajes”, reconocía. La directora del ‘Deluxe’ da permiso a Kike Calleja para leerlos en público.

Los mensajes del novio de Mónica Hoyos a Kike Calleja

“He dado información al principio y me dice ‘cuidado con tu boca’ y le digo ‘relájate’, dímelo cuando te vea’, ‘a mí no me amenaces’, ‘ya me lo dirás’, los está borrando pero, no te preocupes, sé cuáles son. Le digo ‘¿quiéres entrar en directo?’ y me dice ‘con tu puta madre”. Los colaboradores se han quedado alucinados y Kike confiesa que le piensa denunciar.