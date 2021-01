La reacción de Anita a la confesión de su padre, Kiko Matamoros: "Cuando algo te sobrepasa, tienes que tener una buena actitud"

Además, el colaborador nos habló de la inexistente relación con su hija menor, Anita, de quien está distanciado desde hace meses. Confesó que ha valorado dar un paso en la reconciliación, pero de momento no lo ha hecho porque no ve intención por la otra parte: "Ahora mismo doy la relación con ella por perdida".

No esperábamos la reacción de su hija Anita porque no suele hablar sobre este tipo de temas, pero finalmente lo ha hecho porque tiene “la bandeja de entrada echando humo”. A través de un stories en su perfil de Instagram, la influencer se ha dirigido a sus seguidores de siempre para darles las gracias, pero también a otros que la sigue por otros motivos: “A mí no me interesa el seguidor que me sigue por morbo o puro cotilleo, porque no es lo que va a encontrar aquí nunca”.