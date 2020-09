Kiko Matamoros se posiciona: defiende a su novia Marta López en su conflicto con su hija Anita

Han pasado 48 días des que Kiko Matamoros se ausentó de los platós de televisión porque se sometió a una intervención por su vesícula. Desde entonces no ha hecho aparición ni por ‘Sálvame’ ni por ‘Sábado Deluxe’… hasta hoy. Kiko regresa con una entrevista muy esperada y promete responde a todo y a todos.

Kiko ha confesado que está “deseando volver a la normalidad”: “Estoy deseando comer algo más, hacer deporte, a recuperar mi peso y mi condición física”. Sin duda, una buena noticia, pues su aspecto físico está cambiado, tal y como ha advertido María Patiño antes de iniciar la entrevista. “Se puede decir que estoy en pleno proceso d e recuperación , pero lo malo ha pasado ya, espero no haya complicaciones”, añade Kiko.

Pero, de todo lo que se ha dicho todo este tiempo en su ausencia, ¿qué le ha dolido más? “Me ha dolido ver sufrir a mi pareja por lo que se ha dicho. Y el daño que se le ha podido causar a mi hija (a Anita ), porque yo estoy acostumbrado a este negocio y a estas guerras. Pero el que es nuevo lo vive de forma traumática, lo he visto injusto”.

Matamoros culpa a Makoke del distanciamiento entre Anita y Marta López

Patiño y Kiko han protagonizado algún encontronazo durante este tiempo y ahora se ven las caras para intentar aclarar su frente abierto: ella habla abiertamente del enfrentamiento que existe entre Ana Matamoros y Marta López . Presentadora y entrevistado, ponen las cartas sobre la mesa, hablan claro del conflicto que mantienen la hija y novia de Kiko y éste no duda en culpar directamente a Makoke del distanciamiento que existe entre las dos.

¿Por qué habló Marta de Anita en una entrevista?

Kiko cuenta que cuando se separaron Kiko y Makoke, él tuvo un pequeño roce con Anita y que ahí se produjo un pequeño distanciamiento. Respecto a por qué Marta habló de Anita en una entrevista, Matamoros responde lo siguiente: "Fue un acto justo y necesario para defenderse porque se la estaba atacando. Se le culpa de la mala relación que yo tengo con mi hija. Se la está poniendo a los pies de los caballos, ¿por qué no puede defenderse? Ella dice yo a esa chica no la he hecho nada para que tenga una mala relación conmigo y con su padre. Al revés, ella le manda un mensaje", explica Kiko para después hablar de lo "absurdo e injusto" que le parece todo lo que se habla de ella.