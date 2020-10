La dura crítica de Kiko Matamoros al musical de Rocío Jurado: "Anabel Dueñas chilla como un gato pisado"

Kiko Matamoros ha estado la tarde del sábado en Boadilla del Monte para asistir al musical ‘Que no daría yo por ser Rocío Jurado’, que han creado y producido Rocío Carrasco y Fidel Albiac. María Patiño le ha preguntado por este evento pero lo cierto es que Kiko no tiene buenas palabras para describir el espectáculo .

“He salido apesadumbrado pensado si Rocío Jurado se merecía esto”… estas han sido sus primeras palabras, y no había hecho más que empezar. A Kiko, el musical le parece “una falta de respeto” y en su crítica no se salva nadie: producción, cantante, decorado… parece que no le ha gustado nada de nada.