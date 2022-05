Kiko Rivera advierte a Fran Rivera: "De mi madre no vas a decir ni mu, la tuya tampoco es ejemplo de nada"

Fran Rivera critica duramente a Isabel Pantoja y enfada a su hermano Kiko.

Kiko, a Fran Rivera: "Si hablas de mi madre vamos a tener un problema de verdad".

Kiko Rivera: "Si hablamos de las madres, aquí ninguno se queda corto".

Kiko Rivera llegaba a 'Sábado Deluxe' sin ganas de tener enfrentamientos familiares, pero no ha podido evitar 'encenderse' cuando ha escuchado las duras palabras que su hermano le dedicó a su madre, Isabel Pantoja: "A esta mujer es normal que le pasan cosas malas porque no es una persona buena. Soberbia y avaricia, así la defino. Delante de mi padre era de una forma y detrás, de otra muy distinta. No nos hacía sentir a gusto en casa de mi padre, no nos hablaba bien ni trataba con cariño". Kiko responde a Fran Rivera.

La respuesta de Kiko Rivera a su hermano Fran Rivera

Kiko cree que su hermano puede tener razón en lo que dijo, pero considera que no es apropiado que lo diga, no era el momento y le dolió: "Yo sé cómo es mi madre, pero 'picha', es mi madre y somos hermanos. ¿Ni siquiera por mí? Y no es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... aquí ninguno se queda corto. Vamos a dejar a las madres tranquilas y a llevarnos todos bien".

Kiko asegura que no le guarda rencor a su hermano, pero quiere advertir a Fran: "Yo le puedo decir lo que sea a mi madre... pero es mi madre. Yo podría hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que eres tú y no quiero. Lo perdono". Cuando Jorge Javier Vázquez le advierte al invitado que Fran se estará enfadando a oír sus palabras, Kiko asegura que le da "exactamente igual".