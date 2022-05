Kiko Rivera se siente solo y pide perdón por sus errores: "Me faltan los míos"

"Cometí un error, estuve fuera de lugar", reconoce Kiko Rivera al recordar que reconoció en una revista que había pegado a su hermana cuando ésta intentó autolesionarse. Además, dijo que no consideraba que fuese su hermana y Kiko admite que le gustaría no haber dicho eso: "Me arrepentí muchísimo, me sentí muy mal", y añade que su mujer, Irene Rosales le abroncó por sus palabras.