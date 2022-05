Kiko Rivera da a un toque de atención a su madre para que llame a sus nietas: "Mis hijas ya no preguntan por su abuela"

Kiko Rivera advierte de la tristeza que siente su madre tras la muerte de su madre, doña Ana . Un dolor que Kiko ha querido resaltar en su entrevista en 'Sábado Deluxe' , pero le pide a su madre que no se regocije en ese sentimiento, que la vida sigue y que hay que tirar hacia adelante por ella, por sus hijos y por sus nietas , a las cuales no llama por teléfono: "Ya no preguntan por ella".

Al hilo de esto, Kiko comenta que Isa Pantoja no habla con sus nietas desde hace mucho tiempo: "Tienes cuatro nietos y, al menos, a los míos no llamas. No sé si llama a Albertito, pero a los míos no llama. También te digo una cosa, los míos ya no preguntan por su abuela. Han preguntado mucho, se me partía el alma, pero ya no preguntan por su abuela. Y no tienen abuelo, por desgracia mis suegros murieron".