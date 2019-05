Leticia Sabater estrena cuerpo: se ha operado los bíceps, abdomen, espalda, muslos y monte de venus

Bíceps, espalda, monte de venus, muslos, abdomen y glúteos. Son las partes del cuerpo que Leticia Sabater se ha retocado. Acudió al ‘Deluxe’ hace cosa de un mes envuelta en fajas pero ya por fin, tras mes y medio de reposo y dolores, puede mostrar el resultado que le ha costado 200.000 euros: “Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular”, confiesa.