Manuela, madre de Melyssa, habla sobre Tom: "No tengo rencor pero lo quiero lejos de mi familia y de mi hija"

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ reconoce que le gustaba mucho Tom como novio de su hija y desvela que era muy atento y cariñoso: “Estábamos toda la familia enamorada de él porque era tan simpático , me ayudaba a poner la mesa, estaba en todo…”.

Además, Manuela reconoce abiertamente que “era mi yerno preferido” aunque admite que “me salió mal, me salió rana el príncipe”. Pese a esto, confiesa que no le guarda rencor: “Quiero que él sea feliz pero lejos de nosotros y de mi hija, no lo quiero en nuestras vidas”.