“El vincularlo al tema de la báscula es muy banal porque consideran que somos chicas y chicos que nos interesa nuestra imagen, nuestros cuerpos y nuestro peso, y no es verdad. Es un sufrimiento interno de inseguridad, de que no te quieres, que no logras nunca contentar a los demás, de que no te sientes merecedora de nada”, comenta la presentadora.