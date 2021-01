'Sábado Deluxe' (23/01/2021), programa completo HD

Tras su polémica entrevista en el 'Deluxe' el pasado mes de octubre, María Teresa Campos ha regresado a Telecinco para compartir plató con Emma García. Los colaboradores del 'Deluxe' han seguido la entrevista y han sido muy críticos con la invitada. Consideran que no le ha puesto las cosas fáciles a Emma al ser tajante ante temas que no quería tratar. La definen como soberbia e incluso dicen que "no puede evitar ser lo que es".