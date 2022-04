Marisa Jara, sobre los problemas que tuvo en el parto de su hijo: "Fue duro, pero lo volvería a pasar"

“Estaba feliz y nerviosa cuando me dijeron que estaba embarazada. Fue algo emocionante, un día mágico. Pero lo quise llevar con cautela y calma, y hasta los tres meses no lo comuniqué”. Confiesa la modelo, que comparte con todos los problemas que hubo en el parto: “Tenía retención de líquidos y la tensión muy alta, a 18, me hicieron una cesárea de urgencia, y vieron que el bebé se había hecho caca dentro, la placenta se me pegó al útero, me lo sacaron poco a poco…”.