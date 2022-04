Tras mantener una charla con el presentador del programa, Jorge Javier da paso a dos vídeos en los que se transcriben algunos de los mensajes que Laura y Manuel han intercambiado a la espalda de Rocío Flores. En algunos de sus mensajes, subidos de tono , queda constancia de la complicidad entre ambos. Además, podemos ver que Manuel enviaba fotos de Rocío a Laura mientras estaban juntos en el sofá y ella se indignaba porque no entendía por qué lo hacía.

Nuestra invitada cuenta que se vio con Manuel hasta en dos ocasiones, detalla cómo quedaron y pretende que todos conozcamos "la verdadera cara de Manuel" porque, según ella, todos creemos que "es un chico tímido" pero, según ella, no es así. Considera que él está enamorado de Rocío Flores pero que su relación no tiene futuro porque "no tienen una vida en común".