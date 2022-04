La amante de Manuel Bedmar desvela su relación con el novio de Rocío Flores ante el polígrafo

Laura Gutiérrez ha destapado los encuentros íntimos y sexuales que ha mantenido con Manuel Bedmar , novio de Rocío Flores , mientras estos estaban juntos. Dispuesta a demostrar que no miente , llega al 'Deluxe' dispuesta a demostrar la veracidad de su testimonio a través del polígrafo de Conchita.

Según Laura, Manuel se encuentra "en un segundo plano" y por eso su relación con Rocío se ha tambaleado. "Sus quejas eran el control de qué había comprado cuando venía de la compra". "Él está enamorado, pero no funciona su relación porque ella tiene su vida, y no tienen una vida en común". Pero Laura no viene con las manos vacías y muestra, sin pudor, las conversaciones subidas de tono que mantenían.