"A mí me consta, o al menos eso es lo que me llega desde su círculo más cercano, que Anabel Pantoja ha decidido quedarse en Canarias pese a haber cortado con Omar porque está enamorada de un chico canario".

Según las informaciones de Kiko, estos datos llegan directamente desde el nuevo círculo influencer de la colaboradora: "Yo ya le he dicho que una de esas personas nuevas de su vida la está traicionando contando este tipo de cosas, me cuenta no solo la existencia de este chico canario, también me hablan de su entrenador personal, un chico que se está vanagloriando de que está engañando a Anabel y sacándole el dinero".