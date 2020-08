Del 'Merlos Place' al encontronazo de Belén y Jorge: los mejores momentos de la temporada

El 'Merlos Place'

El 'Merlos Place' no ha sido solo el tema del confinamiento sino ¡el tema del año! La de horas que ha ocupado esta polémica en la pantalla, ¡ si hasta Whoopi Goldberg ha hablado del tema en EE.UU. ! Si nos tenemos que quedar con un momento de este culebrón, sin duda, escogemos la reacción de Marta López al ver el vídeo en el que Alfonso Merlos besa a otra mujer... ¡que ni siquiera era Alexia Rivas ! Ese mismo día destapó de las mentiras de Alfonso (todo esto fue muy loco).

Jorge Javier VS Belén y otros encontronazos polémicos

Belén se dirigió a cámara y no dudó ni un segundo en lanzarle un duro rapapolvo a los políticos y a su comportamiento durante los meses de confinamiento. Jorge Javier no se mostró del lado de su compañera y el hecho de que Belén dijera que el presentador "no había vivido" lo que ella estaba contando, fue la chispa para que Jorge explotara. Aún tiemblan algunas de las cámaras del plató.