Miguel Frigenti ha decidido leer en alto uno de los muchos mensajes de odio (el más suave) que recibe en su teléfono móvil a diario: “Será que te ha parido una mujer con medio cuerpo, que has salido con medio cerebro. Me acosan con mi condición sexual, amenazándome con que me van a tirar piedras, todo por hacer mi trabajo. Ya está bien lo que se permite en redes sociales, es agotador”.