Miriam Saavedra reconoce entre lágrimas haber sido infiel a Carlos Lozano: "Me equivoqué"

El programa ha conectado en directo con la peruana

María Patiño ha sorprendido a Miriam Saavedra conectando en directo con el pisito de ‘Sola’ y ofreciéndole la oportunidad de hablar con Carlos Lozano. “Me parecería fantástico, forma parte de esta cadena y en su momento me dio momentos muy bonitos”, ha asegurado ella.

Sin embargo, Carlos no ha querido hablar con ella. “No voy a hablar con ella, que haga Lydia los honores, yo le deseo lo mejor. No me apetece, llevo un año intentando limpiarme de todo y ahora vengo aquí y tengo que hablar solo de eso. No pasa nada, no pretendamos ser amigos. Yo ya he pasado el rencor y el odio pero nunca vamos a ser amigos”, explicaba el presentador.

“¿Pero tú crees que te ha querido?”, quería saber Kiko Matamoros. "Yo creo que sí porque sino ha sido un engaño muy grande, aunque me ha decepcionado mucho. Ella es joven también y ha perdido la cabeza. Cuando la conocí era otra historia de amor y queríamos unas cosas que al final no se han dado", ha respondido él.

“¿Miriam es la mujer que más daño te ha podido hacer?”, ha preguntado Chelo García Cortés. “Sí”, ha respondido tajante el exsuperviviente. Al escuchar estas palabras, la peruana ha roto a llorar. "¿Qué te pasa?", le ha preguntado Patiño.

"Quiero decir que de verdad estoy muy feliz por la oportunidad y por toda esta experiencia maravillosa. Escucharle un poco reflectivo me conmueve, pero él sabe que la realidad es una sola y sabe que lo que viví con el es muy bonito", ha contado la ganadora de 'GH VIP 6' sin poder evitar llorar.

"¿Has traicionado a Carlos con otros hombres?", ha querido zanjar la presentadora. "Yo me equivoqué, no fui del todo trasparente con él en el sentido de que estaba en esos amores que uno tiene a veces tóxicos. No eres consciente de lo que pasa, si están terminados o no", ha confesado Miriam.

¿A qué se dedica Miriam Saavedra?

"Miriam era una chica humilde con poco dinero, y de repente tiene un tren de vida muy superior, bolsos, zapatos, viajes, restaurantes de lujo... ¿de dónde saca todo ese dinero?", ha preguntado Lydia Lozano.