Omar Montes cuenta cómo es la relación del clan Pantoja con Chabelita: "Tiene malas influencias que la alejan de su familia"

La buena relación que Omar Montes tiene con el clan Pantoja ha dejado en evidencia la fría realidad de Isa Pantoja con su propia familia. Debido a las desavenencias por su relación con Asraf, Isa se ha posicionado y no precisamente al lado de su madre y su hermana.

No obstante, no solo Asraf es la persona que la mantiene alejada de su familia. Los colaboradores le han pedido nombres y son varios. La primera de ellas es Aneth y su representante pero algo menos común son sus amigas periodistas. María Patiño ha dejado caer el nombre de Marta Riesco, colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Según han contado los colaboradores, la influencia de Marta es totalmente positiva en la vida de Isa Pantoja: "Es muy buena periodista y no se mete en líos familiares", ha explicado Jimmy Jiménez Arnau.