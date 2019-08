Omar Montes desvela todo lo que pasó cuando fue a Granada a buscar a Isa Pantoja y muestra el vídeo con el que Aneth intenta dejarle mal

Omar cuenta que estaba en Barcelona cuando Isa le llamó: “Ella me dijo: ‘Estoy aquí aburrida con este, vente y sácame de aquí’. Me mandó la ubicación, fui a por ella y me la llevé”. Pero la historia no fue tan simple, ya que la policía tuvo que acudir. Omar dice que fue Aneth quien llamó. “Aneth dijo que Asraf estaba muy asustado y que iba a llamar a la policía”, cuenta.