El brutal enfrentamiento entre Oriana y Rafa Mora: Ella le acusa de "tenerla pequeña", y él asegura que ella es una "estrellita de mar en la cama"

Comenzaba Oriana insinuando que el colaborador “la tiene pequeña” : “Por ahí se dice que la tienes más ancha que larga ”. Oriana asegura que ha escuchado comentarios que no dejan en muy buen lugar a Rafa Mora en el aspecto sexual. Rafa, como era de esperar, no se ha quedado callado y ha largado lo más grande: “Igual que dijiste aquí que le olía la poll* a tu ex opina de la mía sin conocerla”.

Rafa Mora contraatacaba sacando a relucir los rumores que aseguran que Oriana ha ejercido como escort, aunque también defendía que no se creía que fuera verdad: “Yo ya he dicho que Oriana para escort no vale porque, según me han dicho, en la cama es una estrellita de mar, se queda quieta, es una estrellita de mar de madera”.