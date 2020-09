Paz Padilla se muestra fuerte tras la muerte de su marido: "Lo único que me ha dejado es amor"

El pasado mes de julio, una triste noticia nos dejó con el corazón en un puño. Antonio Juan Vidal , el marido de Paz Padilla , perdía la vida tras meses luchando contra una dura enfermedad . La presentadora regresa a Telecinco para hablar de este duro momento que ha sufrido en una entrevista de lo más emotiva. Paz confiesa que está triste pero añade que no ha dejado de sonreír y que este duro trago no le han quitado las ganas de vivir: “Lloro, al igual que río, pero igual que viene, se va”.

La presentadora considera “si algo he aprendido es que lo amaba con locura, lo amo con locura y lo seguiré amando con locura. Lo único que me ha dejado, es amor. Es lo único que perdura”. Paz responde a las preguntas de Jorge Javier Vázquez, le cuenta que en ningún momento ha sentido rabia y que comenzó un proceso de aceptación de la muerte, algo que le ha ayudado mucho durante estas últimas semanas.

La enfermedad de Antonio y sus últimos meses de vida

La presentadora confiesa que hizo todo lo posible por hacer que los últimos días de vida de Antonio fueran los más felices : "No se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alga gemela, el amor de mi vida. Es lo único que le he podido dar. Amor del bueno. Le decía te quiero y gracias, 24 horas al día". Y es que, cuando Paz supo que Antonio iba a morir, que ni la 'quimio' ni la 'radio' conseguían salvarle la vida, ella se dedicó en cuerpo y alma en hacerle feliz. Y para ello tuvo que aceptar que la muerte hay que afrontarla con serenidad: "Quise que tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa".

El día en el que Antonio falleció

Paz reconoce que ese día quería estar a solas con él. Su objetivo era que Antonio muriera en casa porque "en los hospitales te enseñan a vivir, pero no a morir". Cuando ve que el proceso se acerca, ella se dijo que tenía que dejarlo marchar, no podía aferrarse a él. "Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije "ya, mi amor, recuerda: cuando me toque ven por mí... y poco a poco, se fue yendo". Falleció, la perra de la familia subió a la cama, todos se dieron la mano y le desearon buen viaje: "Sacamos una botella y brindamos".