Borja González y Ana Solma comunican una feliz noticia

Borja González y Ana Solma han querido despedir el año compartiendo con sus seguidores una profunda reflexión y comunicando una feliz noticia. Los que fueran participante de ‘La isla de las tentaciones’ han vivido un 2025 muy intenso, cargado tanto de momentos buenos como complicados. Ahora, a punto de llegar a su fin, sienten que todo lo que han atravesado los ha hecho más fuertes que nunca.

El valenciano ha subido un video a su Instagram recopilando todo lo que la pareja ha vivido en este 2025. Aunque el año empezó con muchos baches, poco a poco todo se fue poniendo en su sitio. “2025 lo empezamos de la peor manera, recuperandonos de una catástrofe, atravesando la peor crisis de nuestra relación y separándonos para ir a ‘Supervivientes’”, ha comenzado relatando.

El exconcursante de ‘Supervivientes’, transparente siempre con su comunidad, reconoce que pasaron épocas verdaderamente complicadas. “Estuvimos a punto de tocar fondo”, ha admitido. Sin embargo, sus vidas dieron un giro totalmente inesperado y las cosas empezaron a ir mejor.

“Ganamos ‘Supervivientes’, nos llevamos el cheque a casa, nos reencontramos 102 días después, nos dieron la noticia de ser tíos”, sigue contando. Con respecto a su relación con Ana, el militar se sincera y admite que hubo mucho trabajo de pareja para llegar a donde están ahora. “Recuperamos la magia de nuestra relación, aprendimos a compenetrarnos mejor siendo una familia”, ha dicho sincero.

Tras todo lo vivido y sabiendo que sus seguidores los han acompañado a lo largo de todos estos momentos, la pareja de valencianos no ha querido terminar el año sin contarles una feliz noticia. Algo que llevan guardando en silencio y que han decidido decirlo ahora para empezar con el 2026 de la mejor manera posible. “Y por si fuera poco este 2025, vamos a por nuestro sueño, construir nuestro propio hogar”, ha comunicado el exconcursante de 'Supervivientes'.

Después de lo sufrido con su casa en Valencia, los enamorados han decidido tomar cartas en el asunto e ir de lleno a por su mayor deseo: construirse juntos una casa. Este 2026 estará colmado por la ilusión de formar un nuevo hogar para su familia. Borja no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a su comunidad todo el apoyo recibido, pues en parte gracias a todos ellos están donde están.

"Gracias a todos los que habéis formado parte de él. Familia, amigos, equipo, seguidores. Sin vosotros no habría sido lo mismo", ha dicho con sinceridad. Para terminar, el militar lanza un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que han tenido un año duro y les insita a nunca tirar la toalla. Ellos no lo hicieron y ahora cierran el año de la mejor forma posible.