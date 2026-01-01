Suso Álvarez ha dado los nombres de los primeros invitados a su boda: "No quiero a nadie por compromiso"

Suso Álvarez ha intervenido en el primer programa de ‘¡Vaya Fama!’ de 2026 para desvelar algunos secretos del que será uno de los grandes eventos del año: su boda con Marieta, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. El colaborador ha hecho gala de su lado más generoso y nos ha contado detalles que hasta ahora no se conocían.

Además, ha aprovechado su llamada al espacio de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez para dedicar unas bonitas palabras a su pareja y, también, para hablar de su futura paternidad con ella. Alto y claro, el que se dio a conocer en ‘Gran Hermano 16’ ha aclarado si le gustaría convertirse en padre pronto y cuántos hijos le gustaría tener.

Suso Álvarez da detalles de su boda con Marieta

La pareja anunció hace unos meses que iban a darse el ‘Sí, quiero’, pero, por el momento, se desconoce la fecha. Pero ¿Por qué aún no saben cuándo se van a casar? Suso Álvarez ha desvelado el motivo en ‘¡Vaya Fama!’ y ha explicado cuándo podrán hacerla pública.

En cuanto al que será uno de los días más felices de su vida, el tertuliano ha explicado que se imagina una boda “muy bonita” junto a sus “seres queridos” y ha destapado la petición que le hizo a Marieta: “No quiero que haya nadie por compromiso”, decía.

Durante su llamada a nuestro programa, Suso Álvarez ha dado los nombres de los primeros invitados y ha querido dedicar unas bonitas palabras a la que es la mujer de su vida: “Estoy enamoradísimo hasta las trancas. Puedo decir que me caso 100% enamorado”, apuntaba.

Suso Álvarez habla de su futura paternidad con Marieta

“¿Habéis hablado ya de niños o para más adelante?” ha sido la pregunta directa que Cristina Lasvignes le ha lanzado al colaborador de Telecinco y él, lejos de esquivarla, no ha dudado en responderla con rotundidad.

Hay que recordar que Marieta ya habló sobre sus planes de ser madre con él en su canal ‘Pura raza’ de Mtmad, pero, si quieres saber qué ha contado Suso, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.