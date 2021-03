María Patiño recibe en directo un mensaje del novio de Mónica Hoyos: "Mañana tienes una querella"

María Patiño quiso abrir aún más los ojos a Mónica Hoyos sobre el polémico pasado de su pareja y contó en ‘Domingo Deluxe’ algunos aspectos desconocidos de la vida del actual novio de la ex de Carlos Lozano. Una información que hizo estallar al Señor Sánchez, que no dudó en mandar un mensaje de lo más contundente a la presentadora de ‘Socialité’.

La información de María Patiño sobre el Señor Sánchez

La colaboradora de ‘Sálvame’ aseguró que tenía una información de primera mano sobre el Señor Sánchez. Al parecer, una ex del novio de Mónica Hoyos, que tiene contacto con Chelo García-Cortés, le había contado que el susodicho había estado “dos veces en prisión” y que “se gastaba dinero que no era suyo en el casino”.

Una noticia que Kiko Matamoros, que estaba en contacto en todo momento con el Señor Sánchez, no tardaba en desmentir: “Solo tienes que mirar el Facebook para ver que en esas fechas yo no estaba en la cárcel”, era el mensaje que el ex de Makoke recibía en directo por parte del novio de Mónica Hoyos.