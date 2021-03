Mónica Hoyos se quedó “flipando” hace unos días al descubrir el supuesto pasado oscuro de su actual pareja, el Señor Sánchez. La ex de Carlos Lozano se enteró en directo en ‘Sálvame’ de que estaba en “busca y captura” y de que había sido “imputado”.

Para aclarar todas las dudas sobre este tema, Mónica Hoyos se sentó en ‘Domingo Deluxe’ y respondió a las preguntas más directas ante la máquina de Conchita. Pero la cosa no se quedó ahí, la exconcursante de ‘Supervivientes’ recibió un mensaje en directo que no le hizo ninguna gracia.

Miriam Saavedra manda un mensaje a Mónica Hoyos

“Miriam Saavedra no para de manifestarse a través del teléfono móvil de Patricia González, directora de ‘Domingo Deluxe”, decía Jorge Javier Vázquez en pleno ‘PoliDeluxe’. “Uy, no, qué pereza. Si ya tenemos bastante con esto. Yo no sé quién es esta señora ya. Yo solo quiero al padre de mi hija y le quiero bien”, decía Mónica Hoyos.