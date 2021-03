'Deluxe' (28/02/2021), programa completo HD

Antes de responder a las preguntas de Conchita, Mónica ha tenido una charla con Jorge Javier Vázquez, a quien le ha confesado que ha hablado con su novio y le ha aclarado la situación: “Me dice ‘es verdad que ha hecho cosas mal y he tenido problemas pero desde que te conozco solo he tenido amor”. Jorge se muestra algo incrédulo ante esta revelación pero Mónica insiste en que a ella él no le ha hecho nada, que le trata muy bien y le ha dado explicaciones sobre todo lo que se ha hablado. Por ello, ha decidido seguir adelante con su relación.