Rossi asegura que los fans de Pantoja usan un mote "tremendo" para Isa Pi: "La forma más despectiva y más fea"

Las Mellis han respondido muy sinceras a esa pregunta en la máquina de Conchita y han dejado muy claro que Lydia Lozano no tiene ningún apodo: “A ti te ignoran, tú no existes. Te ignoran total”, decían Bibi y Raquel.

Por su parte, María Patiño y Chelo García-Cortés no han tardado en reaccionar. La primera ha preguntado por la altura de Isabel Pantoja, mientras que la segunda ha sido bastante tajante: “Que se miren al espejo”, ha dicho la que fura amiga íntima de la tonadillera.

Isa Pantoja tiene un mote “tremendo”, según Antonio Rossi

En plena pregunta de los motes de Cantora, Antonio Rosi ha dado una noticia demoledora: “Yo he visto a fans refiriéndose a Isa Pantoja y es tremendo. No sé cómo permiten eso”, decía el periodista. “La llaman de la forma más despectiva y más fea… Y no es ni La Enana, ni El Maricón, ni La Ecuatoriana. Es tremendo”, explicaba.