'Domingo Deluxe' (26/07/21), programa completo HD

Nela, la madre de Melyssa Pinto, ha jurado y perjurado en los platós de Telecinco que ella no fue la persona visitante que desveló información del exterior en ‘Supervivientes’. Sin embargo el polígrafo no está de acuerdo. Sandra Pica ha asegurado en varias ocasiones que no fue ella si no la madre de Melyssa la que dio información prohibida a los supervivientes.