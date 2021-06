Alexia Rivas da la cara tras sus declaraciones sobre María Patiño, esta noche en 'Viernes deluxe'

Esta misma semana, Alexia Rivas daba una entrevista en la que no dejaba en muy buen lugar a la presentadora del programa en el que ella se dio a conocer, María Patiño . Ambas compartieron muchas horas juntas en 'Socialité' y es allí donde Alexia asegura que conoció a la verdadera Patiño.

La reacción de María Patiño no se hizo esperar y lanzaba una advertencia a la reportera: "Con mi profesión ni ella ni nadie va a jugar, cuidado porque yo hasta ahora me he callado". Esta noche, Alexia Rivas se sienta en 'Viernes deluxe' para dar la cara y para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores. A las 22.00 horas en Telecinco.