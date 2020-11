Óscar ha confesado que, durante su estancia en la isla, se iba a dormir con el miembro erecto y esto le provocaba dolor de testículos y ella, por su parte, ha asegurado que no llegó a intimar con él bajo las sábanas y que no percibía si estaba excitado o no. Ha sido cuando Rafa ha entrado en acción y ha hecho sus confesiones, justo cuando Jorge Javier Vázquez ha insinuado “que la tiene pequeña”.

Rafa ha contestado al presentador: “No, yo la tengo normal, 17 centímetros, para mí, es normal. No me gustaría tenerla más grande porque yo he podido entrar en todas las estancias y hay amigos míos que calzan más y no han podido. Soy un privilegiado. Siempre he pensado que la tengo bien. La tengo más ancha que larga, me llamaban el dado, porque a lo mejor no tienes un 23 pero tienes el capullo así de gordo”. Además, cuenta que no está circuncidado.