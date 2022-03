Rocío Carrasco pronunció un emotivo discurso en el homenaje 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'

Recordó la buena labor de su madre como artista y se mostró agradecida por todo lo que le enseñó

Finalizó dedicándole unas preciosas palabras: "Te echo mucho de menos"

Después de que Yolanda Ramos inaugurara el concierto homenaje 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', fue la propia Rocío Carrasco quien ocupó el escenario para pronunciar un emocionante discurso dedicado a su madre, lleno de recuerdos y acompañado de lágrimas.

"Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias de verdad", comenzaba. "Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde muy pequeña. Ella me la enseñó, me enseñó esa lucha por la igualdad. Me crio una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie".

Tras reconocer la buena labor que su madre hizo con su educación, también puso en valor todo lo que luchó por las mujeres a través de sus trabajos: "Sé que sus canciones para muchos de vosotros y vosotras son muy especiales. Cuando en España todavía los derechos de las mujeres estaban como en la Edad Media ella alzó su voz".

"Me enseñó que somos mujeres y que somos muy fuertes. Yo cometí muchos errores, como todos sabéis ya. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente rebelde, pero hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón. Ella me decía siempre: "Ro, mi vida, nadie es más que nadie, pero nunca dejes que nadie te ponga el pie en el cuello", y de eso se trata".

Sus palabras a Rocío Jurado

Para terminar, Rocío quiso dirigirse directamente a ella, a su madre, Rocío Jurado. Más emocionada que nunca, tomó aire y comenzó a dedicarle unas preciosas palabras.