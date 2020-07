Nuria 'GH VIP 7' cuenta que la novia de un futbolista contactó con ella: "Se había obsesionado conmigo"

La que fuera concursante de ‘GH VIP 7’ y ‘El tiempo del descuento’ se sentó en ‘PoliDeluxe’ para aclarar todo sobre las fiestas de futbolistas a las que acudía como imagen; desde las tarifas que cobraba, hasta algún que otro secreto que hasta el momento no se sabía.

La tarifa de Nuria por ir a fiestas

Además, la modelo explicó que no había ido “gratis” nunca y que algún futbolista se había “obsesionado” con ella.

La tarifa subía en viajes internacionales

Una novia de un futbolista contactó con ella

Nuria aseguró que la novia de un futbolista se había puesto en contacto con ella porque su marido se había “obsesionado” con ella. “Me empezó a hablar mucho por Instagram y su novia se enteró de que nos habíamos dado un beso”, aseguró la ex gran hermana.

En cuanto al encuentro. Nuria asegura que no pasaron a mayores, pero que en la fiesta se dieron un beso. “Estaban aburridos y jugamos al juego de la botella”, explicó. Además, desveló que el jugador era de un conocido club.

Varios futbolistas casados y con hijos contactaron con ella

Según el ‘PoliDeluxe’, Nuria mintió cuando aseguró que cerca de veinte futbolistas casados y con hijos le habían mandado mensajes por redes interesándose por ella y la ex gran hermana quiso matizar: “Yo no sé si todos estaban casados o no, algunos estaban solteros y otros tenían novia”, aseguró la modelo.