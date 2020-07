Amor Romeira, sobre las fiestas de futbolistas: "Creo que he sido más amante que chica de imagen"

Amor Romeira nos ha hablado de las fiestas no solo de futbolistas, también de deportistas en general, con chicas. Desde que empezara a hablarse, son muchas las reacciones y los testimonios, sin embargo, Amor desmiente a gente como Samira y nos cuenta cómo eran esas fiestas.

Estas palabras generaban la duda, ya que hablaba en plural: ¿De cuántos amantes estamos hablando? Amor no quería entrar en detalles, pero sí nos aclaraba: “Yo he estado con futbolistas porque a mí me ha apetecido”. Es más, nos cuenta que alguno de ellos, viéndola estos días en televisión, han vuelto a ponerse en contacto con ella.