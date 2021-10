"Nos estamos conociendo, no somos novias, somos dos mujeres que se gustan y que se lo pasan muy bien juntas". Sin querer entrar en muchos más detalles, Fiama ha explicado que ella aún tiene que regresar a Valencia para aclarar las cosas con el chico al que estaba conociendo: "Llevo aquí fuera una semana y aún no he ido". Los colaboradores lo tienen claro: "Si te has quedado aquí es por algo, os han visto comiéndoos la boca en una karaoke de Madrid".