Sofía explota contra su hermano Christian y su novia Jessica: "Están mal de la cabeza"

Sofía Suescun no aprueba para nada la actitud que está manteniendo su hermano Christian en ‘La casa fuerte’ porque tiene novia y tontea con Yola Berrocal. Un comportamiento que su hermana no duda en reprochar: “Que se ahorre el ‘te quiero Jessica’, que sea consecuente. No entiendo que tenga dudas. Si no estás enamorado no estés y punto”, confiesa.