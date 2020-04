El 'multipoli' sobre las miserias de Terelu destapa la verdadera relación con su hermana Carmen Borrego

El rencor de Alonso

Alonso ha entonado el mea culpa y ha rectificado algunos de los comentarios que ha realizado a lo largo de la semana, considerando que no eran ataques, sino críticas constructivas, y se ha demostrado que, aún hoy en día, le sigue doliendo que Terelu no le echara un cable en un reality en el que él participó y ella presentó. Algo que algunos colaboradores han tachado de rencor por su parte. Por eso no es de extrañar que llegue a confesar más adelante que Terelu "le cae mal".