Pese a que Tom lo ha negado, lo cierto es el que el polideluxe no ha dejado lugar a dudas: "Miente". Al verse cazado, el francés ha reconocido que ha tenido sexo con un hombre: " Fue hace unos meses, en una orgía ". Tal y como le ha explicado a los colaboradores, sintió algo parecido a cuando mantiene relaciones con mujeres: " Se lo hice yo, él a mí no y sentí algo muy parecido a la penetración en mujeres".

Tom, que ya se sentía de lo más lanzado, ha compartido con Jorge Javier y los colaboradores del programa sus prácticas sexuales: "He estado en orgías, en Marbella y en Madrid, también he hecho tríos, le he puesto los cuernos a todas mis parejas, es algo de lo que me arrepiento al día siguiente pero que vuelvo a hacer una y otra vez".