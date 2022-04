Vanessa Martín, ex de Pepe Navarro, habla tras 20 años de silencio.

La expareja de Pepe Navarro le denunció por malos tratos y hay una sentencia firme a su favor.

Vanessa Martín decide destapar en 'Viernes Deluxe' el infierno que vivió junto a Pepe Navarro, quien fuera su pareja durante casi tres años. Un testimonio del que Ivonne Reyes está muy pendiente, pues la mostró su apoyo antes incluso de conceder esta entrevista en directo. Cuenta que al inicio todo era idílico, hasta que un día, todo cambió.

Los inicios dela relación entre Vanessa Martín y Pepe Navarro

Cuando Vanessa comenzó a intimar con Pepe Navarro (tenía ella 22 años), el presentador tenía pareja (Eva Zaldívar), pero nuestra invitada no lo sabía. Cuando él se lo contó, Vanessa se enfadó, pues reconoce que era un dato que le gustaría haber sabido: "Me decían que tenían una relación más bien social, de cara a la galería". Aún así, insiste en que sus inicios no fueron malos: "Yo me enamoré locamente de él".

Vanessa Martín, embarazada, pierde el bebé que esperaba de Pepe Navarro

Todo parecía ir bien entre la pareja, hasta que Vanessa descubre que se ha quedado embarazada y se lo cuenta. Eva Zaldívar también se queda embarazada en ese momento y Pepe propone a Vanessa "una solución sencilla", con la que ella no estaba de acuerdo: "Yo no contemplo el aborto como un método anticonceptivo".

Decide seguir adelante con el embarazo y ahí Pepe le recomienda acudir a un médico de confianza: "Me fie de él. Empecé a ir a ginecólogo y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo".

"Cuando ya sospecho, empiezo a informarme, los dos me recomendaban abortar. Decido ir a una clínica privada, sin decirle nada, necesitaba una segunda opinión. En ese momento me encuentro que el feto está bien pero parece ser que las prácticas no han sido las más habituales y que el feto no tiene sonido del corazón". Finalmente, tuvo que ser intervenida para provocar la salida del feto. "No puedo demostrar que él es el padre porque el niño no ha nacido, pero tengo mis sospechas de lo que pasó con ese niño".

Vanessa Martín detalla "la paliza" que le dio Pepe Navarro

Nuestra invitada cuenta que mantuvo con Pepe una última conversación, a petición de él, pero que cuando ella quiso marcharse "se me echó encima y me tuvo retenida en la casa durante horas". Lo denunció, hay una sentencia firme que "condena al presentador por lesiones". Así nos lo cuenta la propia Vanessa: "Me dio una paliza".

"Me coge del cuelo para detenerme, casi me ahoga, me patadas, puñetazos, me deja la cara rota, y cuando ve que no puedo respirar para. Me dice que me lo he buscado, que le llevo al límite. Él es consciente de lo que ha pasado, no estaba borracho, y era porque le decía que le dejaba", relata, sin dar más detalles "de la paliza" porque "hay una sentencia condenatoria".

La sentencia que condenó a Pepe Navarro

El programa muestra la sentencia en la que a Pepe Navarro se le condenó por "una falta de lesiones e injurias leves". El presentador la recurre en tres ocasiones, pero la justicia se muestra del lado de Vanessa: "La golpeó en varias ocasiones hasta producirle varias contusiones", reza la sentencia condenatoria. Además, la expareja de Navarro desvela que recibió amenazas para que retirara la denuncia. Muestra las pruebas de lo que cuenta y lo comprobamos junto a ella.

Cuando Kiko Hernández da la versión de Pepe Navarro (que lo niega todo), Vanessa se muestra clara: "No voy a permitir, bajo ningún concepto, que me ponga en duda como persona y como mujer a la que casi mata de una paliza".

¿Por qué decide hablar Vanessa Martín hoy, después de tantos años?

Se ha mantenido 20 años callada pero tiene una razón por la cual decide hablar. Le molestó que Pepe Navarro, durante su entrevista en el 'Deluxe', la menospreciara y la negara cuando se la nombró en plató.