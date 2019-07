Aguacate, hummus, quesos y un buen pan: cinco comidas cómodas para llevarte a la playa este verano

En verano, más que nunca, nos gustan las cosas sencillas. Una playa tranquila, un buen libro o una tarde con los amigos. Los meses estivales son una ocasión perfecta para apostar por la simplicidad: desde los looks que eliges, hasta los planes que haces con los tuyos. Y esto se refleja también en las comidas.

Largas jornadas en la playa, tardes interminables en la piscina, planes de montaña o los típicos días en los que sales de casa temprano y no has planeado demasiado la jornada que tienes por delante. En ese tipo de situaciones todos preferimos optar por platos frescos y fáciles, recetas rápidas que no nos supongan mucho tiempo, y, sobre todo, llenas de ingredientes naturales.