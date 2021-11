Secret Story: Cuenta atrás 11 (23/11/21), completo en HD

Adara ha sido la vencedora en la categoría de "Mejor película dramática por 'los teatros que se monta", se lo ha entregado Isabel Rábago y ella ha querido mostrar indiferencia y risas a los compañeros que han decidido esto: "Por tanto tiempo que dedican pensando en mí". Aunque no le ha hecho tanta gracia que Sandra y Julen hayan sido dos de los que le han votado: "De ellos, no me lo esperaba".