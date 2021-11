Se celebran los premios de 'La casa de los secretos': Adara arrasa y llegan los enfados con los galardones

Adara se queda alucinada con la votación de Sandra y Julen: "De ellos, no me lo esperaba"

La ganadora indiscutible de los premios 'International Awards Esfera's Prize Awards Latinos' es Adara

Luis Rollán, 'Gemeliers', Julen y Sandra y Miguel Frigenti también han sido premiados

Los concursantes de 'La casa de los secretos' han participado en los premios 'International Awards Esfera's Prize Awards Latinos' con motivo del día de la televisión que se ha celebrado en los últimos días y con los que han podido votar a sus propios compañeros con los que conviven 24 horas en las diferentes categorías.

Adara arrasa en los premios y en uno de ellos no se esperaba la votación de Julen y Sandra

Adara ha sido la vencedora en la categoría de "Mejor película dramática por 'los teatros que se monta", se lo ha entregado Isabel Rábago y ella ha querido mostrar indiferencia y risas a los compañeros que han decidido esto: "Por tanto tiempo que dedican pensando en mí". Aunque no le ha hecho tanta gracia que Sandra y Julen hayan sido dos de los que le han votado: "De ellos, no me lo esperaba".

La categoría 'Mejor iluminación' por "encenderse solo en los directos" ha estado reñido entre Cristina Porta y Adara, pero finalmente también ha sido Adara la que se ha hecho con el premio, que se ha subido por segunda vez al atril tras conocer el veredicto por Carolina Sobe. Lo ha agradecido y ha asegurado que no quiere "ser abusona" y que "hay que repartirlos".

Adara también ha recibido el premio en la categoría de 'Mejor maquillaje' por su 'falsedad' y aunque ha querido tomarse con gracia la cantidad de premios que ha podido ganar a lo largo de la noche ha lanzado un mensaje a los compañeros: "Esto es lo de siempre, en cuanto pueden se ponen en grupito y muy valientes, la panda del moco van a por los mismos".

Julen y Sandra ganan a 'mejor película romántica' y Cristina Porta se entera de que Luca no ha votado la relación entre él y la periodista

La categoría a 'Mejor película romántica' se ha medido entre Luca Onestini y Cristina Porta y Sandra y Julen. Los compañeros han votado y han decidido con casi todos los votos, menos dos de Cristina y Miguel Frigenti, que Julen y Sandra son los ganadores. El premio lo ha entregado Lucía Pariente con mucho cariño a sus amigos y Cristina Porta ha reaccionado a que el italiano no haya votado a su pareja con ella y él se ha explicado.

'Mejor actor secundario' ha sido la categoría en la que Luca Onestini y Miguel Frigenti se han medido, pero finalmente el periodista ha levantado el premio. Miguel, que se lo ha tomado con gracia, aunque no ha estado de acuerdo con esto ha subido al atril para dedicar unas palabras. Mientras, Luca Onestini no se ha mostrado nada contento con la nominación y es que estar detrás del actor principal no es algo que él crea que está haciendo en 'La casa de los secretos'.

'Gemeliers' han sido los ganadores del premio a 'Mejor vestuario' por 'los trajes que hacen', algo que muchos de sus compañeros han creído así y que ellos han preferido tomarse con humor y es que prefieren tener una buena convivencia con todos que meterse muy de lleno en todos los conflictos que deambulan por 'La casa de los secretos'.