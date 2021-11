Adara y los 'Gemeliers' tienen un fuerte encontronazo y se dicen de todo: "¡Payasa!"

El trío ha podido enfrentarse a las imágenes en directo de algunas de las palabras que se han dedicado en la casa y esto ha terminado con una tensa discusión entre los hermanos y la concursante. "Ella para mi 'is dead" , asegurando Dani a Miguel Frigenti que está muerta para él y aunque entre reproches y reproches tienen buena relación, Jesús le asegura a su hermano que no "piensa mirarla a la cara" porque no había conocido a "nadie más insoportable" en los días de su vida. Y ella explica que "tanto rencor" por su parte le asusta.

Dani explica que no le gustó nada cómo se refirió su compañera a su carrera profesional y ella lo explica: "Siempre sacan su trabajo, tienen tanta humildad que siempre se les llena la boca de decir los buenos cantantes que son, como si lo de los demás no importara nada. Me importa tres pepinos tu carrera". Y ella recuerda que él también ha hablado de su madre, cosa que ella no ha hecho: "¿Saco yo a alguien de tu familia? Tu madre también ha salido haciendo un alegato, nunca la he nombrado ni la nombrare porque soy diferente a vosotros. No va conmigo, no son mis valores como persona".